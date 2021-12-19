СМИ: российские хакеры рассекретили данные британской полиции

Не получив выкуп, российские хакеры опубликовали в даркнете конфиденциальные данные британской полиции, сообщает Daily Mail.

По данным газеты, эта информация был украдена «из-за досадного нарушения безопасности».

«С угрозой дальнейшего распространения банда киберпреступников Clop опубликовала в теневом сегменте интернета часть материалов, похищенных у IT-фирмы, которая обрабатывает доступ к компьютерной системе полиции», — пишет издание.

Предполагается, что злоумышленники потребовали выкуп у компании Dacoll. При этом стало известно, что данные появились у киберпреступников в результате фишинговой атаки в октябре, благодаря которой был получен доступ к материалам, содержащим личную информацию и записи о 13 миллионах человек.

Хакер © pixabay.com

Когда Dacoll отказалась платить, хакеры загрузили сотни файлов в даркнет. Размер требуемого выкупа компания отказалась сообщить.

Отмечается, что в похищенных файлах содержатся фото водителей, сделанные дорожными камерами в момент превышения скорости.

«Мы знаем об этом инциденте и работаем с партнерами по правоохранительным органам, чтобы полностью понять и смягчить любые потенциальные последствия», — заявил газете представитель Национального центра кибербезопасности.

В свою очередь представитель Dacoll подтвердил, что 5 октября компания стала жертвой хакерской атаки, но указал на то, что она смогла быстро вернуться к обычному режиму работы. Он пояснил, что инцидент был ограничен внутренней сетью, не связанной ни с одной из сетей или служб клиентов.

Между тем эксперт по национальной безопасности и бывший сотрудникибританской военной разведки Филип Ингрэм считает, что произошедшая утечка ставит под сомнение механизмы кибербезопасности, предназначенные для управления конфиденциальными данными правоохранительных органов.

Как писал ранее «Ридус», хакерская группировка MoneyTaker сумела похитить деньги российского банка с его корсчета в ЦБ. Столь дерзких кибератак на отечественную банковскую систему эксперты не наблюдалось с 2018 года, сообщается в отчете компании Group-IB, которая специализируется на информационной безопасности и защите от киберугроз.