В Госдуме предложили ввести бесплатное питание для всех школьников

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина предложила организовать бесплатное питание для всех российских школьников.

Она отметила, что сейчас принят закон о бесплатном питании в школе с 1 по 4 класс. По ее мнению, стоит распространить его на всех школьников.

«Конечно, это огромное количество денег, а система пока только начинает работать. Мы же с 2019 года стали выполнять этот закон», — сказала депутат в беседе с URA.RU.

По ее словам, многие дети не умеют правильно питаться и едят дома не то, что нужно, поскольку у их родителей нет возможности обеспечить сбалансированное питание. «Я таких детей видела, которые ждут 1 сентября, ждут школу, потому что там кормят», — подчеркнула собеседница издания.

Соломатина указала на то, что правильный рацион является основой для крепкого здоровья и призвала вернуть школьную медицину и блок питания.

Ранее с идеей ввести в школьных столовых «шведский стол» выступил министр просвещения Сергей Кравцов.

Как сообщал «Ридус», в мае 2019 года на форуме ОНФ президент РФ Владимир Путин поддержал предложение общественников сделать горячее питание в школах бесплатным для учеников младших классов. В сентябре 2020 года эта идея претворилась в жизнь.