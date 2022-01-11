Володин: вернуться к нормальной жизни в Казахстане будет непросто

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин выразил соболезнования семьям, потерявшим близких в ходе уличных беспорядков в Казахстане. Он пожелал народу соседней республики как можно скорее вернуться к нормальной жизни.

«К сожалению, это будет непросто. Каждый день появляется новая информация, какой ущерб был нанесён экономике Казахстана в результате произошедших событий. На данный момент он оценивается в два-три миллиарда долларов. Пострадали около 1300 предприятий и организаций, более 100 торговых центров, банков», — отметил Володин в своем Telegram-канале.



Политик напомнил, что решение направить в Казахстан миротворческие силы ОДКБ на защиту стратегических объектов страны позволило «высвободить местных правоохранителей», которые «смогли заняться непосредственно обеспечением безопасности мирных граждан».

«Вашингтон требует объяснений от руководства Казахстана, почему оно обратилось за помощью к ОДКБ. Руководству США хотелось бы, чтобы миротворческой миссии ОДКБ вовсе не было, чтобы нестабильная ситуация на территории Казахстана сохранялась. Гуманитарные проблемы, страдания людей, разрушение государства для Вашингтона второстепенны», — заключил Вячеслав Володин.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что основная миссия миротворческого контингента ОДКБ в республике завершена. Постепенный вывод войск, по его словам, начнется через два дня.

Напомним, 2 января в Казахстане начались массовые уличные беспорядки с захватом административных зданий и аэропорта Алма-Аты. Поводом для народного недовольства стало резкое повышение цен на сжиженный газ. В стране введен режим чрезвычайного положения. Он продлится до 19 января.

