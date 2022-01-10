В МИД РФ сравнили Bloomberg с «вонючим сыром рокфор»

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков признался, что американское агентство Bloomberg напоминает ему «вонючий сыр рокфор».

Об этом он заявил на брифинге по итогам прошедших в Женеве российско-американских переговоров по безопасности.

По его словам, Bloomberg передает американскую позицию в ее мейнстримовом изложении, а российскую позицию подает фрагментарно, когда это удобно.

«Знаете, как сыр рокфор — такой слегка вонючий. Вот чем занимается Bloomberg, подавая российскую позицию», — цитирует Рябкова «РЕН ТВ».

Как отмечает газета «Известия», переговоры, проходившие в постпредстве США в Женеве в закрытом для прессы формате, продолжались примерно 7,5 часов.

Россию представляли Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин, а американскую делегацию возглавляла заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

«Разговор был сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным. Без попыток что-то приукрасить», — приводит ФАН слова замглавы МИД РФ.

При этом он отметил, что стороны не смогли достичь прогресса в вопросе о нерасширении НАТО.



Ранее Рябков сообщил, что предварительная часть переговоров Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности прошла потрясающе. По его оценке, разговор был сложный, но деловой, участники «погрузились в материю предстоящих дел», и не собираются попусту тратить времени.

До этого Россия опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с другими членами НАТО. В них, в частности, вошли положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР.