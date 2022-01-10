Составлен топ-10 самых угоняемых марок автомобилей в России в 2021 году

Российские страховщики назвали десять наиболее популярных у угонщиков марок автомобилей в 2021 году.

Первое место занял Hyundai Santa Fe, на долю которого приходится 12% всех страховых случаев.

Вторую строчку с 11% занимает Mitsubishi Outlander, а третью — Kia Rio (10%).

В первой пятерке оказались еще два представителя марки Kia — Sportage (8%) и Sorento (7%), что объясняется большим спросом на эти машины в России.

В топ-10 также вошли Hyundai Tucson (5%), Toyota Camry (5%), Volkswagen Polo (5%), Toyota RAV4 (4%) и Toyota Land Cruiser Prado (2%), приводит газета «Известия» результаты исследования экспертов компании «АльфаСтрахование».

Ранее страховщики назвали цвета самых угоняемых в России автомобилей. Выяснилось, что чаще всего угоняют машины черного или белого цвета.

Кроме того, «Ридус» рассказывал о том, что самым популярным способом вскрытия автомобилей является отключение сигнализации с помощью всевозможных электронных сканеров, которые в народе получили название «длинная рука» или «удочка». Вторым по частоте методом вскрытия машин является механический взлом механизма. Такие данные представили в МВД Москвы.

