Составлен топ-10 самых угоняемых марок автомобилей в России в 2021 году
- 10 января 2022, 19:28
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Российские страховщики назвали десять наиболее популярных у угонщиков марок автомобилей в 2021 году.
Первое место занял Hyundai Santa Fe, на долю которого приходится 12% всех страховых случаев.
Вторую строчку с 11% занимает Mitsubishi Outlander, а третью — Kia Rio (10%).
В первой пятерке оказались еще два представителя марки Kia — Sportage (8%) и Sorento (7%), что объясняется большим спросом на эти машины в России.
В топ-10 также вошли Hyundai Tucson (5%), Toyota Camry (5%), Volkswagen Polo (5%), Toyota RAV4 (4%) и Toyota Land Cruiser Prado (2%), приводит газета «Известия» результаты исследования экспертов компании «АльфаСтрахование».
Ранее страховщики назвали цвета самых угоняемых в России автомобилей. Выяснилось, что чаще всего угоняют машины черного или белого цвета.
Кроме того, «Ридус» рассказывал о том, что самым популярным способом вскрытия автомобилей является отключение сигнализации с помощью всевозможных электронных сканеров, которые в народе получили название «длинная рука» или «удочка». Вторым по частоте методом вскрытия машин является механический взлом механизма. Такие данные представили в МВД Москвы.
Войти через социальные сети: