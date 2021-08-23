Страховщики назвали цвета и марки самых угоняемых в России автомобилей

Чаще всего в России угоняют автомобили черного или белого цвета. По данным страховой компании «Согласие», в 80% случаев автоугонщиков интересуют именно такие машины.

Популярностью у них также пользуются серые или серебристые автомобили.

В 60% случаев автоугоны происходят прямо рядом с домом автовладельцев, которые сообщают о пропавших машинах либо утром, либо по возвращении из поездки.

Бывают случаи, когда злоумышленники похищают автомобиль, который ранее брали в аренду.

Согласно статистке страховой компании «Согласие», которую приводит газета «Известия», чаще всего в России угоняют машины марки Hyundai Sonata. Второе место занимает BMW 730d, а третье — Lexus LX 570. Меньше всего автоугонщиков привлекают Nissan Terrano, Kia Sportage, Kia Optima, Hyundai Solaris и Skoda Rapid.

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Отмечается, что в первом полугодии почти половина угонов в стране пришлась на Москву и Подмосковье (48%).

Самая большая страховая сумма — 10,6 млн рублей — была выплачена владельцу угнанного в столице Land Rover.

Как пишет издание, всего за первое полугодие текущего года страховая компания выплатила за угнанные транспортные средства свыше 65 млн рублей. В «Согласии» предупредили, что установка противоугонной системы позволит клиенту сэкономить от 40 до 90% премии от угона.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, что самым популярным способом вскрытия автомобилей является отключение сигнализации с помощью всевозможных электронных сканеров, которые в народе получили название «длинная рука» или «удочка». Вторым по частоте методом вскрытия машин является механический взлом механизма. Такие данные представили в МВД Москвы.