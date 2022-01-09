Власти Казахстана надеются на скорый вывод иностранных войск

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали считает, что миротворческая группировка войск ОДКБ будет выведена из республики примерно через неделю.

«Возможно, пробудут одну неделю», — цитирует Уали «Интерфакс» со ссылкой государственный телеканал Казахстана «Хабар 24».



Ранее консультант управления политического сотрудничества Секретариата ОДКБ Игорь Панарин заявил, что численность миротворцев в Казахстане может при необходимости быть увеличена. Сейчас, по его словам, в соседнем государстве находятся около 2,5 тысячи военных.

В ночь на 6 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил в ходе заседания Совбеза о том, что обратился за помощью в ОДКБ. Он попросил направить в государство миротворческие силы для «преодоления террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан войска. Миротворцы будут там находиться до полной нормализации обстановки.

Еще Токаев написал в соцсети Twitter, что Алма-Ата подверглась «массированной атаке 20 тысяч террористов». Однако позже публикации президента Казахстана были удалены из его аккаунта.

Напомним, что 2 января в Казахстане начались массовые уличные беспорядки с захватом административных зданий и аэропорта Алма-Аты. Поводом для народного недовольства стало резкое повышение цен на сжиженный газ. В стране введен режим чрезвычайного положения.