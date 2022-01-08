Токаев удалил из Twitter посты о «20 тысячах террористов»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев удалил из своего англоязычного микроблога в соцсети Twitter посты о «20 тысячах террористов» и «шести волнах атак» вооруженных «бандитов» на Алма-Ату.

В своих публикациях Токаев жаловался на то, что «террористы» избивают и убивают милиционеров и молодых солдат, поджигают правительственные здания, грабят магазины, обычных граждан и насилуют женщин, сообщает Telegram-канал Readovka.

Напомним, 2 января по всему Казахстану начались массовые уличные беспорядки с захватом административных зданий и аэропорта Алма-Аты. Поводом для народного недовольства стало резкое повышение цен на сжиженный газ. В стране введен режим чрезвычайного положения. На фоне уличных беспорядков уже задержаны более 3,7 тысячи человек.

