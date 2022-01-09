Первые 100 россиян успешно эвакуированы из Казахстана в Москву
- 09 января 2022, 16:14
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Самолет Министерства обороны РФ доставил в Москву из Казахстана первую сотню россиян, которые находились в соседней республике в туристической поездке либо в гостях у родственников.
«Граждане вернулись из Алма-Аты. Еще 500 россиян уже оттуда вылетели и находятся сейчас в пути», — отметили в Минобороны.
Как ранее писал «Ридус», всего было зарегистрировано 1600 человек, изъявивших желание воспользоваться ввозными бортами, чтобы вернуться в Россию.
2 января в Казахстане начались массовые уличные беспорядки с захватом административных зданий и аэропорта Алма-Аты. Поводом для народного недовольства стало резкое повышение цен на сжиженный газ. В стране введен режим чрезвычайного положения.
Правоохранительные органы Казахстана отчитались о задержании порядка шести тысяч человек, среди них есть значительное количество иностранцев. Как указали в пресс-службе президента республики Касым-Жомарта Токаева, в настоящее время возбуждено 125 уголовных дел.
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