Первые 100 россиян успешно эвакуированы из Казахстана в Москву

Самолет Министерства обороны РФ доставил в Москву из Казахстана первую сотню россиян, которые находились в соседней республике в туристической поездке либо в гостях у родственников.

«Граждане вернулись из Алма-Аты. Еще 500 россиян уже оттуда вылетели и находятся сейчас в пути», — отметили в Минобороны.

Как ранее писал «Ридус», всего было зарегистрировано 1600 человек, изъявивших желание воспользоваться ввозными бортами, чтобы вернуться в Россию.

2 января в Казахстане начались массовые уличные беспорядки с захватом административных зданий и аэропорта Алма-Аты. Поводом для народного недовольства стало резкое повышение цен на сжиженный газ. В стране введен режим чрезвычайного положения.

Правоохранительные органы Казахстана отчитались о задержании порядка шести тысяч человек, среди них есть значительное количество иностранцев. Как указали в пресс-службе президента республики Касым-Жомарта Токаева, в настоящее время возбуждено 125 уголовных дел.