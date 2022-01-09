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Министерство обороны РФ приступило к эвакуации россиян из Казахстана

Эдуард Футурье

© pixabay.com

Министерство обороны РФ приступило к эвакуации россиян из Казахстана. Всего было зарегистрировано 1600 человек, изъявивших желание воспользоваться ввозными бортами, чтобы вернуться в Россию. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

«Первые три рейса уже в пути», — отметила чиновница.

2 января в Казахстане начались массовые уличные беспорядки с захватом административных зданий и аэропорта Алма-Аты. Поводом для народного недовольства стало резкое повышение цен на сжиженный газ. В стране введен режим чрезвычайного положения.

Правоохранительные органы Казахстана отчитались о задержании порядка шести тысяч человек, среди них есть значительное количество иностранцев. Как указали в пресс-службе президента республики Касым-Жомарта Токаева, в настоящее время возбуждено 125 уголовных дел.

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