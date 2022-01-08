Новый штамм коронавируса обнаружен на Кипре

На Кипре обнаружен новый вариант коронавируса (COVID-19), который является гибридом «дельта» и «омикрон». Об этом сообщили в лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета.

Как рассказал руководитель лаборатории Леонтиос Кострикис, ученые назвали гибрид «дельтакроном». По его словам, этот штамм был идентифицирован в 25 образцах биоматериала, взятых на Кипре. Из них 11 образцов были получены от людей, госпитализированных с коронавирусом, а 14 — от «населения в целом».

Кострикис пока не знает, сможет ли «дельтакрон» стать более заразным штаммом, чем «дельта» и «омикрон». Однако, считает вирусолог, открытие кипрских ученых может представлять глобальный интерес, поэтому все 25 образцов биоматериала были переданы в базу данных GISAID. Теперь они доступны для мирового научного сообщества, передает ТАСС.

Напомним, что с 9 января российские туристы, которые привились от коронавируса «Спутником V», смогут свободно въезжать в Израиль. Правда, как отметили в российском посольстве в Тель-Авиве, сохраняются некоторые нюансы, осложняющие въезд и пребывание россиян на территории Израиля. В частности, привитым «Спутником» туристам необходимо будет получить положительный результат серологического анализа на наличие антител к коронавирусу, выполненный непосредственно в Израиле.