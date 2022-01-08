Mash: девушка Лядова опровергла информацию о его задержании в Казахстане
- 08 января 2022, 17:55
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Девушка блогера Антона Лядова Нармина Аскерова опровергла информацию о его задержании в Казахстане.
В интервью Telegram-каналу Mash она рассказала, что с Лядовым все в порядке. Однако она отказалась говорить, где сейчас находится блогер.
Ранее Telegram-каналы Mash, Ateo Breaking и «Мышеловка» сообщили, что Антон Лядов отправился в Казахстан, чтобы снять материал о массовых уличных беспорядках, которые охватили практически всю страну.
2 января в Казахстане начались массовые уличные беспорядки с захватом административных зданий и аэропорта Алма-Аты. Поводом для народного недовольства стало резкое повышение цен на сжиженный газ. В стране введен режим чрезвычайного положения. На фоне уличных беспорядков уже задержаны более 3,7 тысячи человек.
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