Mash: девушка Лядова опровергла информацию о его задержании в Казахстане

Девушка блогера Антона Лядова Нармина Аскерова опровергла информацию о его задержании в Казахстане.

В интервью Telegram-каналу Mash она рассказала, что с Лядовым все в порядке. Однако она отказалась говорить, где сейчас находится блогер.

Ранее Telegram-каналы Mash, Ateo Breaking и «Мышеловка» сообщили, что Антон Лядов отправился в Казахстан, чтобы снять материал о массовых уличных беспорядках, которые охватили практически всю страну.



2 января в Казахстане начались массовые уличные беспорядки с захватом административных зданий и аэропорта Алма-Аты. Поводом для народного недовольства стало резкое повышение цен на сжиженный газ. В стране введен режим чрезвычайного положения. На фоне уличных беспорядков уже задержаны более 3,7 тысячи человек.

