Соцсети: российский блогер Антон Лядов задержан в Казахстане

В Казахстане задержан российский блогер, автор проекта «The Люди» Антон Лядов. Об этом сообщают Telegram-каналы Mash, Ateo Breaking и «Мышеловка».

Подробности задержания неизвестны. Сообщается только, что Лядов отправился в Казахстан, чтобы снять материал о массовых уличных беспорядках, которые охватили практически всю страну.

Напомним, 2 января в Казахстане начались массовые уличные беспорядки с захватом административных зданий и аэропорта Алма-Аты. Поводом для народного недовольства стало резкое повышение цен на сжиженный газ. В стране введен режим чрезвычайного положения. На фоне уличных беспорядков уже задержаны более 3,7 тысячи человек.

