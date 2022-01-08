Соцсети: российский блогер Антон Лядов задержан в Казахстане
- 08 января 2022, 17:05
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
В Казахстане задержан российский блогер, автор проекта «The Люди» Антон Лядов. Об этом сообщают Telegram-каналы Mash, Ateo Breaking и «Мышеловка».
Подробности задержания неизвестны. Сообщается только, что Лядов отправился в Казахстан, чтобы снять материал о массовых уличных беспорядках, которые охватили практически всю страну.
Напомним, 2 января в Казахстане начались массовые уличные беспорядки с захватом административных зданий и аэропорта Алма-Аты. Поводом для народного недовольства стало резкое повышение цен на сжиженный газ. В стране введен режим чрезвычайного положения. На фоне уличных беспорядков уже задержаны более 3,7 тысячи человек.
Войти через социальные сети: