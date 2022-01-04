Польша готова начать строительство заграждения на границе с Белоруссией

Пограничная охрана Польши подписала три договора с подрядчиками на строительство заграждения на границе с Белоруссией.

Об этом сообщил на брифинге замглавы МВД Польши Мачей Вонсик.

Он отметил, что протяженность заграждения составит 186 км, а строительство будет одновременно вестись на четырех участках. На сооружение конструкций уйдет 50 тонн стали, приводит его слова ТАСС.

Ранее стало известно о планах Польши установить на границе с Белоруссией пятиметровый забор, оснащенный современными средствами наблюдения. Из госбюджета на этот проект будет выделено почти 1,5 млрд злотых (свыше 370 млн долларов).

Примечательно, что протяженность польско-белорусской границы составляет 418 км. При этом большая ее часть проходит по реке Буг.

О намерении построить на границе с Белоруссией прочный забор высотой 2,5 метра объявил в августе министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Напомним, миграционный кризис резко обострился 8 ноября, когда несколько тысяч беженцев подошли с белорусской стороны к польской границе. Некоторые из них попытались силой попасть в Польшу, прорвав заграждение из колючей проволоки.