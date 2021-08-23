Польша решила отгородиться от Белоруссии почти трехметровым забором

Министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил о намерении построить на границе с Белоруссией прочный забор высотой 2,5 метра.

Он также отметил, что состав пограничной службы будет увеличен.

«Завтра я представлю подробности дальнейшего задействования польских вооруженных сил», — написал министр в Twitter.

Как отмечает газета «Известия», в пятницу, 20 августа, Блащак заявил, что Войско Польское патрулирует участок границы с Белоруссией вместе с пограничниками.

Между тем 21 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила прямой «вклад» Польши в обострение миграционного кризиса в Европе, подчеркнув, что за 2015−2020 годы в страны Европы переселились примерно 5,8 млн мигрантов, в основном с Ближнего Востока и из Северной Африки.

Беженцы на границе Польши и Белоруссии © EPA/ТАСС

Напомним, в начале лета на границе Белоруссии и стран Евросоюза резко обострилась ситуация с нелегальными мигрантами, которые прибывают в Минск самолетами и затем пытаются добраться до стран центральной и западной Европы.

Самая проблемная ситуация сложилась на польско-белорусской границе недалеко от польского населенного пункта Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве. Уже две недели там под охраной силовиков двух стран кочуют несколько десятков беженцев из Афганистана, которые ранее безуспешно пытались пересечь польскую границу. Польские власти указывают, что мигранты находятся на территории Белоруссии, но белорусские пограничники не дают им покинуть приграничный район.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша спровоцировала пограничный конфликт и нарушила белорусскую государственную границу.



Как писал ранее «Ридус», 9 июля литовские военные приступили к работам по установке ограждения из колючей проволоки на границе с Белоруссией. В Минобороны Литвы сообщили, что колючую проволоку прокладывают для того, чтобы лучше контролировать значительно выросший поток нелегальных мигрантов из Белоруссии, который власти Литвы расценивают как месть президента Белоруссии Александра Лукашенко за санкции и поддержку оппозиционного политика Светланы Тихановской.

