Вирусолог рассказал, когда завершится пандемия коронавируса

Если население вакцинируется, то пандемия коронавируса завершится к середине 2022 года, предположил вирусолог Анатолий Альтштейн.

По его словам, переломный момент наступит достаточно скоро при условии массовой вакцинации.

«Если население вакцинируется, мы уже к середине 2022 года закроем пандемию», — заявил он в беседе с URA.RU.

В свою очередь иммунолог Николай Крючков отметил, что для достижения коллективного иммунитета необходимо, чтобы вакцинировались или переболели примерно 85% населения.

«Я с самого начала говорил о 75%-80% в прошлом году, когда говорили про 60−65%. Сейчас оказалась примерно 85% с учетом линий „Омикрон“ и „Дельта“. Их нужно еще правильно посчитать», — сообщил изданию эксперт.

Он объяснил, что для этого из общей суммы потребуется вычесть тех, кто купил справки, а также тех, кто вакцинировался и переболел более полугода назад.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в России методики расчета уровня коллективного иммунитета отличаются друг от друга. По его словам, это объясняется тем, что ведомства используют разные методики подсчета, и поэтому погрешность неизбежна.

Как сообщал «Ридус», представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович заявила, что пандемия коронавируса закончится, когда в мире будет достигнут достаточный уровень коллективного иммунитета. Это произойдет только после массовой вакцинации населения, подчеркнула она.

Недавно стало известно, что в мире уже сделано более 9 миллиардов прививок от коронавируса. Причем больше половины из них (4,67 млрд) приходится на Китай (2,77 млрд), Индию (1,4 млрд) и США (0,5 млрд).