Названо количество сделанных во всем мире прививок от COVID-19

В мире уже сделано более 9 миллиардов прививок от коронавируса.

Причем больше половины из них (4,67 млрд) приходится на Китай (2,77 млрд), Индию (1,4 млрд) и США (0,5 млрд).

Эта статистика составлена ТАСС на основе официальных заявлений властей и данных СМИ.

Агентство отмечает, что пока не представляется возможным определить, сколько человек на планете прошли полный курс вакцинации, поскольку многие страны сообщают только о количестве сертифицированных доз вакцин от COVID-19 и сделанных прививок.

Кроме того, в ряде государств уже полным ходом идет ревакцинация.

Статистика также свидетельствует об ускорении темпов вакцинации в мире. Если восьмой миллиард прививок был введен за 30 дней, то для достижения девятого потребовалось 24 дня.



Ранее президент РФ Владимир Путин призвал прививаться, отметив, что высокая смертность от коронавируса объясняется низким уровнем коллективного иммунитета, который составляет в России 59,4%.

По последним данным, в России уже полностью вакцинированы более 73,1 млн человек.