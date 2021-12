Названо количество сделанных во всем мире прививок от COVID-19

Зимняя распродажа Steam началась, угрожая кошелькам всех геймеров из-за поразительно низких цен. Старые игры — это бессмертная классика, однако в этом году вершины продаж заняли дерзкие новички, уже успевшие создать вокруг себя ажиотаж.

Каждую неделю сайт SteamDB публикует список самых продаваемых игр в Steam, и на этой неделе мы можем посмотреть первые результаты распродаж. Лидер недели — нашумевшая игра Ready or Not, о которой уже писал «Ридус».

Ready or Not — это современный преемник таких игр, как SWAT 4, который ставит игроков на место спецназовцев, реагирующих на жестокие ситуации. Игра появилась в раннем доступе 17 декабря, и по отзывам пользователей Steam получила исключительно положительный рейтинг.

Самые продаваемые игры последней недели. © SteamDB

Стоит отметить, что вскоре после релиза разработчики VOID Interactive объявили о разрыве с издателем Team17 из-за того, что в игру планируют добавить уровень со школьной стрельбой. Поэтому, возможно, доля ажиотажа связана с этой новостью.

Второй самой продающейся игрой недели тоже стал новичок, выпущенный 17 декабря: это новая игра от создателя Five Nights at Freddy’s под названием Security Breach.

Платформер It Takes Two, занявший главный приз на The Game Awards, оказался третьим в списке, а ветераны прошлых лет Sekiro и Red Dead Redemption 2 расположились ниже в десятке лучших со скидкой 50%.

Игра на выживание Project Zomboid, которая недавно получила мощное обновление, тоже вернулась в чарты и возродила популярность к приключенческим играм про зомби.

