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Названо количество сделанных во всем мире прививок от COVID-19

Георгий Самсонов
Вакцинация

Вакцинация

© pixabay.com

В мире уже сделано более 9 миллиардов прививок от коронавируса.

Причем больше половины из них (4,67 млрд) приходится на Китай (2,77 млрд), Индию (1,4 млрд) и США (0,5 млрд).

Эта статистика составлена ТАСС на основе официальных заявлений властей и данных СМИ.

Агентство отмечает, что пока не представляется возможным определить, сколько человек на планете прошли полный курс вакцинации, поскольку многие страны сообщают только о количестве сертифицированных доз вакцин от COVID-19 и сделанных прививок.

Кроме того, в ряде государств уже полным ходом идет ревакцинация.

Статистика также свидетельствует об ускорении темпов вакцинации в мире. Если восьмой миллиард прививок был введен за 30 дней, то для достижения девятого потребовалось 24 дня.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал прививаться, отметив, что высокая смертность от коронавируса объясняется низким уровнем коллективного иммунитета, который составляет в России 59,4%.

По последним данным, в России уже полностью вакцинированы более 73,1 млн человек.

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Топ-10 самых продаваемых игр в Steam на праздничной распродаже

Бенджамин Воробьёв

© Steam

Зимняя распродажа Steam началась, угрожая кошелькам всех геймеров из-за поразительно низких цен. Старые игры — это бессмертная классика, однако в этом году вершины продаж заняли дерзкие новички, уже успевшие создать вокруг себя ажиотаж.

Каждую неделю сайт SteamDB публикует список самых продаваемых игр в Steam, и на этой неделе мы можем посмотреть первые результаты распродаж. Лидер недели — нашумевшая игра Ready or Not, о которой уже писал «Ридус».

Ready or Not — это современный преемник таких игр, как SWAT 4, который ставит игроков на место спецназовцев, реагирующих на жестокие ситуации. Игра появилась в раннем доступе 17 декабря, и по отзывам пользователей Steam получила исключительно положительный рейтинг. 

Самые продаваемые игры последней недели.

Самые продаваемые игры последней недели.

© SteamDB

Стоит отметить, что вскоре после релиза разработчики VOID Interactive объявили о разрыве с издателем Team17 из-за того, что в игру планируют добавить уровень со школьной стрельбой. Поэтому, возможно, доля ажиотажа связана с этой новостью.

Второй самой продающейся игрой недели тоже стал новичок, выпущенный 17 декабря: это новая игра от создателя Five Nights at Freddy’s под названием Security Breach.

Платформер It Takes Two, занявший главный приз на The Game Awards, оказался третьим в списке, а ветераны прошлых лет Sekiro и Red Dead Redemption 2 расположились ниже в десятке лучших со скидкой 50%.

Игра на выживание Project Zomboid, которая недавно получила мощное обновление, тоже вернулась в чарты и возродила популярность к приключенческим играм про зомби.

Рекомендуем вам также ознакомиться с нашим топ-5 лучших игр за 2021 год, если у вас нет идей, во что поиграть на праздниках.

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