Володин рассказал о подписанных президентом законах

Президент РФ Владимир Путин подписал 30 декабря несколько важных законов, которые вступят в силу уже в январе 2022 года.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выделил из них законы об уголовной ответственности для злостных нарушителей ПДД, а также об отмене обязательного техосмотра для личного транспорта и защите единовременных выплат от списаний за долги.

Он также заострил свое внимание на законе, который предусматривает ответственность за частичную неуплату алиментов. По его словам, ранее суды нередко считали, что наказывать следует только за полную неуплату алиментов, в результате чего злостные неплательщики пользовались этим.

«Даже если семья распалась, ответственность с родителя за содержание и воспитание ребенка не снимается», — подчеркнул спикер нижней палаты парламента в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что неоднократно нарушавшим обязательства по уплате алиментов уже будет грозить уголовное наказание.

Как писал ранее «Ридус», благодаря подписанному президенту РФ закону, россияне смогут подавать в суд исковые заявления, жалобы, представления и другие документы в электронном виде.