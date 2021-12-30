Судебный иск можно будет подавать в электронном виде

Россияне смогут подавать в суд исковые заявления, жалобы, представления и другие документы в электронном виде.

Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Подать документы в суд в электронном виде можно будет с помощью «Госуслуг», через информационную систему, определенную Верховным судом РФ, или через систему электронного документооборота, говорится в тексте закона, опубликованном на официальном портале правовой информации.

По мнению авторов законопроекта, он позволит повысить гарантии прав граждан и юрлиц на судебную защиту, а также усовершенствовать нормы процессуального законодательства, регламентирующие порядок использования электронных документов в судопроизводстве.

Как отмечает газета «Известия», ранее глава государства подписал закон о создании единой государственной системы биометрических данных. Теперь любой гражданин сможет самостоятельно размещать свои биометрические образцы с применением подтвержденной учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Кроме того, Путин подписал 30 декабря закон, обязывающий собственников промышленных предприятий, включая владельцев угольных шахт, ликвидировать последствия негативного воздействия на природу, сообщает «360».

«Ридус» также писал о том, что президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о российском гражданстве, который облегчает получение паспорта РФ для определенных категорий иностранцев.

Тот же законопроект вводит институт прекращения российского гражданства.