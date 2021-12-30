Глава Роспотребнадзора назвала число заразившихся омикрон-штаммом в РФ

На данный момент в России выявлено только 103 очага нового штамма коронавируса «омикрон», и все они локализованы, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она уточнила, что все заразившиеся — либо пациенты, вернувшиеся из загранпоездки, либо их близкие, либо те, кто напрямую с ними контактировал.

По ее словам, все приехавшие из зон риска сдают тесты, а прибывших из зон высокого риска и выборочно из стран, где выявлен «омикрон», отправляют на обсервацию.

«Количество стран увеличивается с каждым днем, но выборочное тестирование практически со всех рейсов, откуда могут привезти нам „омикрон“, мы проводим», — приводит «360» слова Поповой, сказанные в эфире телеканала «Россия-24».

Таким образом, идет тест-скрининг системы для выявления этого штамма, добавила она.

Глава Роспотребнадзора также отметила, что поствакцинальный иммунитет после «Спутника V» достаточен для сдерживания распространения «омикрона», пишет газета «Известия».

Как отмечает «РЕН ТВ», ранее Попова заявила, что почти все люди, заразившиеся омикрон-штаммом в ЮАР, были либо непривитые, либо без иммунитета, что в итоге и привело к тяжелому течению болезни.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что в странах, где распространен штамм коронавируса «омикрон», число госпитализаций снизилось почти в два раза по сравнению с «дельтой».

Также сообщалось, что симптомы при «омикроне» практически такие же, как при заражении любым другим вариантом COVID, однако о том, что у человека именно этот штамм, может сигнализировать беспричинная хрипота в голосе. Она проявляется еще до первых признаков заболевания.