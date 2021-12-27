Выявлен самый ранний симптом омикрон-штамма

О заражении новым штаммом коронавируса «омикрон» может сигнализировать беспричинная хрипота в голосе.

Об этом сообщил гендиректор крупнейшей в Южной Африке частной медицинской страховой компании Discovery Health Райн Роуч.

По его словам, данный симптом, как правило, возникает еще до проявления первых признаков заболевания.

Роуч отметил, что в большинстве случаев хрипота сопровождается першением, а не болью в горле, которая характерна для варианта «дельта», пишет The Sun.

Кроме того, в число симптомов омикрон-штамма входят заложенность носа, сухой кашель и болезненные ощущения в районе поясницы.

Как писал ранее «Ридус», одним из симптомов заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» также может быть отсутствие аппетита. К такому выводу пришли британские ученые.

Между тем в Роспотребнадзоре выяснили, что у большинства заразившихся «омикроном» отмечается повышение температуры тела до 38 градусов и выше, усталость или слабость, кашель, головные боли и снижение аппетита.

