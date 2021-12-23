«Надо прививаться»: Путин объяснил, как снизить смертность от COVID-19

Высокая смертность от коронавируса (COVID-19) объясняется низким уровнем коллективного иммунитета, который составляет 59,4%, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

«В других развитых государствах говорят о необходимом уровне в 95%, а у нас 59,4%. Поэтому такой результат… Надо прививаться», — призвал президент.

Путин отметил, что российские власти не планируют «вводить какие-то преследования» граждан, которые не хотят вакцинироваться.

«Сила действия равняется силе противодействия… Начнешь давить, а народ возьмет и придумает, как это все обойти. Люди у нас изобретательные. Надо не давить, а терпеливо разъяснять необходимость массовой вакцинации», — сказал Владимир Путин.

Ранее он сообщил, что российская экономика, столкнувшись с коронавирусными ограничениями, оказалась «более мобилизованной и готовой к шокам, чем многие другие развитые экономики мира».

Путин проводит сегодня ежегодную пресс-конференцию в очном формате. Мероприятие проходит в московском Манеже. Встречу транслируют государственные телеканалы и радиостанции. В пресс-конференции принимают участие 507 журналистов, в том числе представители СМИ-иноагентов.