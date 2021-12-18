Ученые назвали неожиданный симптом омикрон-штамма

Одним из симптомов заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» может быть отсутствие аппетита.

К такому выводу пришли британские ученые из ZOE COVID Symptom Study — некоммерческой инициативы, запущенной в марте 2020 года для поддержки исследований по коронавирусу.

Проанализировав данные симптомов, проявлявшихся у жителей Лондона во время пика заражений штаммом «дельта» и «омикрон», специалисты сравнили их и сошлись на том, что четких отличий между симптомами этих двух вариантов коронавируса не наблюдается.

При этом исследователи отметили, что только 50% заболевших испытывали три классических симптома: кашель, потерю обоняния и лихорадку, пишет «РИА Новости».

На данный момент установлено, что основными и наиболее распространенными симптомами омикрон-штамма являются головная боль, насморк, усталость, боль в горле и чихание, но у некоторых пациентов были выявлены такие симптомы как отсутствие аппетита и когнитивные нарушения, которые называют «мозговым туманом».

Как писал ранее «Ридус», в Роспотребнадзоре выяснили, что к большинства заболевших штаммом коронавируса омикрон отмечается повышение температуры тела до 38 градусов и выше, усталость или слабость, кашель, головные боли и снижение аппетита.

Также сообщалось, что из-за роста заболеваемости «омикроном» мэр Лондона Садик Хан объявил в городе чрезвычайное положение.

