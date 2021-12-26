Украинский боксер заказал в России крестик из своих олимпийских медалей

Украинский боксер Василий Ломаченко захотел, чтобы в России сделали нательный крест из его олимпийских медалей.

Спортсмен завоевал золото на Играх 2008 года в Пекине и 2012 года в Лондоне.

Как сообщает «Страна.ua», Ломаченко отправил награды в мастерскую «Крестик резной» в Костроме, чтобы там из них изготовили крестик для его отца и тренера Анатолия Ломаченко. Боксер решил сделать ему такой подарок на 57-летие.

Напомним, 12 декабря Василий Ломаченко одержал победу в Нью-Йорке над бывшим чемпионом мира в легком весе Ричардом Комми. Свой успех на ринге спортсмен отпраздновал, накинув на плечи флаг родного для себя города — Белгород-Днестровского (Одесская область Украины). За то, что экс-чемпион мира в трех весовых категориях не поднял флаг Украины, его тут же раскритиковали украинские СМИ и пользователи соцсетей.

Украинский боксер Василий Ломаченко © AP/TASS

На счету 32-летнего боксера 14 побед (10 нокаутом) и два поражения. В любительском боксе он собрал уже все возможные титулы. Помимо двух побед на Олимпиадах, украинец дважды становился чемпионом мира (2009, 2011) и один раз — чемпионом Европы (2008).

Ранее «Ридус» писал о том, что в январе 2020 года нешуточную бурю в украинских соцсетях вызвали публикации чемпиона мира по профессиональному боксу по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC), двукратного Олимпийского чемпиона 2008 и 2012 годов, украинца Василия Ломаченко. В видеообращении, снятом на фоне российских военных, он воспел силу духа и каноны православия.