Украинский боксер не поднял национальный флаг после победы на ринге

Одержав победу в Нью-Йорке над бывшим чемпионом мира в легком весе Ричардом Комми, украинский боксер Василий Ломаченко отпраздновал успех на ринге, накинув на плечи флаг родного для себя города — Белгород-Днестровского (Одесская область Украины).

За то, что экс-чемпион мира в трех весовых категориях не поднял флаг Украины, его тут же раскритиковали украинские СМИ и пользователи соцсетей.

Некоторые даже приняли красно-желтый флаг на плечах Ломаченко за испанский.

«В Украине есть много хороших спортсменов, но граждане своей страны из них никудышные»;

«А почему у него флаг Испании?»;

«Стыдно за то, что не было флага Украины. Нет слов. Просто позор».

Украинский боксер Василий Ломаченко © Instagram.com

Как сообщает «РЕН ТВ», ранее этого симпатизирующего России боксера уже осуждали за недостаточно патриотическую позицию. В частности, его подвергли критике за отсутствие украинского флага в ринге после победы над Масайоши Накатани в июне этого года.

Ранее «Ридус» писал о том, что в январе 2020 года нешуточную бурю в украинских соцсетях вызвали публикации чемпиона мира по профессиональному боксу по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC), двукратного Олимпийского чемпиона 2008 и 2012 годов, украинца Василия Ломаченко. В видеообращении, снятом на фоне российских военных, он воспел силу духа и каноны православия.