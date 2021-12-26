Захарова прокомментировала кражу из бюджета США 100 млрд долларов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала властям США начать с себя, прежде чем объявлять борьбу с коррупцией во всем мире.

Так она прокомментировала информацию о краже 100 миллиардов долларов из американских программ помощи бизнесу и безработным. Об этом ранее сообщила Секретная служба США, уточнив, что указанная сумма была украдена из бюджета программ, созданных для помощи предприятиям и потерявшим работу американцам из-за пандемии коронавируса.

По словам координатора по борьбе со связанным с пандемией мошенничеством на национальном уровне Роя Дотсона, эта сумма составляет 3% от 3,4 триллиона долларов, выделенных на помощь из-за пандемии.

«Вообще господин Дотсон подкупает своей честностью (пока ещё ею, а не деньгами). Он сам себе задает вопрос: „Сможем ли мы, США, остановить мошенничество?“. И отвечает: „Нет“. Видимо, в Секретной службе вполне отчётливо себе представляют, как работает американская государственная машина», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она напомнила, что недавно в Вашингтоне объявили борьбу с коррупцией в качестве одного из своих внешнеполитических приоритетов. Для этого был даже разработан законопроект «О борьбе с коррупцией в глобальном масштабе».

«Штаты наделили себя правом глобального антикоррупционного аудитора, а также прокурора, следователя и судьи. А тут такая неприятная информация вылезла. И по Фрейду, и по Андерсену: король-то голый», — отметила Захарова.

Представитель МИД также не забыла упомянуть о разворованных в Афганистане миллиардах, выделенных на восстановление страны, а также о коррупционном скандале с закупкой медицинского оборудования, прогремевшем в октябре этого года.

Ранее Захарова заявила, что созданный США, Великобританией и Австралией оборонный альянс AUKUS внес раздор в ряды НАТО.