Жителю Выборга не платят пенсию полгода, так как он числится умершим
- 25 декабря 2021, 19:08
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Из-за бюрократических проволочек 69-летний житель Выборга Александр Береснев остался без средств к существованию, поскольку уже полгода не получает пенсию.
Дело в том, что по документам он числится умершим. Доказать обратное ему пока не удается.
Теперь Береснев с нетерпением ждет Нового года и возвращения долгожданной пенсии.
Впервые ему стало известно о собственной смерти в 2017 году. Оказалось, что работница ЗАГСа допустила ошибку из-за того, что на Дальнем Востоке умер его полный тезка. Оплошность быстро исправили, однако Береснев рано радовался. Спустя годы выяснилось, что этот вопрос надо было решать через прокуратуру, а поскольку этого не сделали, он все еще числится покойником.
«Прошло полгода, у меня копятся долги за ЖКУ, кушать нечего. Повезло, что есть добрые люди, которые приносят продукты», — рассказал он в интервью kp.ru.
Ранее «Ридус» писал о том, что после того, как 79-летнего пенсионера ошибочно признали умершим, его родственникам выдали свидетельство о смерти. В результате дочери пожилого мужчины пришлось обратиться с заявлением в прокуратуру.
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