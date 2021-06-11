Московского пенсионера признали умершим по ошибке

После того как 79-летний пенсионер был ошибочно признан умершим, его родственникам выдали свидетельство о смерти.

В результате дочери пожилого мужчины пришлось обратиться с заявлением в прокуратуру.

Там провели проверку и установили, что ошибка действительно была допущена. В интересах пенсионера, который в силу состояния здоровья не может самостоятельно защищать свои права, прокурор направил в суд исковое заявление, чтобы юридически было признано, что мужчина живой.

«Прокуратура Зеленоградского административного округа в судебном порядке добилась аннулирования актовой записи и признания недействительным свидетельства о смерти 79-летнего пенсионера», — приводит «РИА Новости» сообщение надзорного ведомства.

Морг © visualhunt.com

Суд в полном объеме удовлетворил требования прокурора, решение по ходатайству обращено к немедленному исполнению.

Ранее «Ридус» писал о том, что под Владивостоком пьяницу ошибочно признали умершим и отправили в морг. «Воскреснув» он устроил переполох в морге, а затем вернулся к своим собутыльникам, чтобы отметить свое возвращение с того света.

Также сообщалось, что в одной и столичных больниц перепутали умершую женщину с живой.

