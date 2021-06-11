найти ×
   
  • USD -0.52
    71.68
  • EUR -0.48
    87.33
СохранитьСохранено0
×

001004

Московского пенсионера признали умершим по ошибке

Small f1a6d446e0
© pixabay.com

© pixabay.com

После того как 79-летний пенсионер был ошибочно признан умершим, его родственникам выдали свидетельство о смерти.

В результате дочери пожилого мужчины пришлось обратиться с заявлением в прокуратуру.

Там провели проверку и установили, что ошибка действительно была допущена. В интересах пенсионера, который в силу состояния здоровья не может самостоятельно защищать свои права, прокурор направил в суд исковое заявление, чтобы юридически было признано, что мужчина живой.

«Прокуратура Зеленоградского административного округа в судебном порядке добилась аннулирования актовой записи и признания недействительным свидетельства о смерти 79-летнего пенсионера», — приводит «РИА Новости» сообщение надзорного ведомства.

Морг © visualhunt.com

Морг © visualhunt.com

Суд в полном объеме удовлетворил требования прокурора, решение по ходатайству обращено к немедленному исполнению.

Ранее «Ридус» писал о том, что под Владивостоком пьяницу ошибочно признали умершим и отправили в морг. «Воскреснув» он устроил переполох в морге, а затем вернулся к своим собутыльникам, чтобы отметить свое возвращение с того света.

Также сообщалось, что в одной и столичных больниц перепутали умершую женщину с живой.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Мнение экспертов: стоит ли использовать VPN-сервисы для выхода в Twitter
-205753читать позжечитаю позже
Общество
Больше ярких эмоций: психолог дал совет родителям непослушных детей
-4013407читать позжечитаю позже

главное


Космос
Российские ученые выяснили, что бактерии могут путешествовать в космосе

Микроорганизмы способны вырабатывать защиту от негативных факторов.

1011099читать позжечитаю позже

Космос
Зонд InSight зафиксировал на Марсе еще два сейсмических толчка02 апреля

Они произошли в самом "молодом" вулканическом районе.

-307842читать позжечитаю позже