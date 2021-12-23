Еще до конца 2021 года будет завершено заполнение газом второй нитки «Северного потока — 2».

Как сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер, газ уже поступает в трубопровод с компрессорной станции «Славянская».

«Вы знаете, что первая нитка „Северного потока — 2“ уже находится под рабочим давлением, а вторая нитка окажется под рабочим давлением до конца этого года», — цитирует его ТАСС.

Процедура заполнения газом второй нитки газопровода «Северный поток — 2» началась 17 декабря, а по второй нитке были успешно завершены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода.

Миллер подчеркнул, что никогда не было никакого сомнения, что этот газопровод будет построен.

Выступая на итоговом селекторном совещании, он также отметил, что «Газпром» добудет в 2021 году 515 миллиардов кубометров газа, что является лучшим показателем за последние 13 лет, сообщает «РЕН ТВ».



Напомним, строительство газопровода было завершено 10 сентября. Однако в середине ноября Германия приостановила сертификацию проекта. Процедура будет возобновлена после создания оператором «Северного потока — 2» отдельной организации, которая возьмет на себя управление немецким участком трубопровода.

Министр по делам экономики и защиты климата вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек назвал проект «Северный поток — 2» геополитической ошибкой Германии.

В свою очередь, новый канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что в Вене продолжают поддерживать проект газопровода «Северный поток — 2» и ожидают его скорого запуска.

Как сообщал «Ридус», теоретически запуск газопровода «Северный поток — 2» может состояться и без сертификации Федеральным сетевым агентством Германии. Подобные прецеденты уже были в прошлом. В частности, так были запущены газопровод NEL (сухопутное ответвление «Северного потока») и газопровод EGL 401.