СМИ: для запуска «Северного потока-2» сертификация может не понадобиться

Теоретически запуск газопровода «Северный поток-2» может состояться и без сертификации Федеральным сетевым агентством Германии.

Как сообщает Handelsblatt со ссылкой на агентство, подобные прецеденты уже были в прошлом. В частности, так были запущены газопровод NEL (сухопутное ответвление «Северного потока») и газопровод EGL 401.

Газета отмечает, что при запуске газопровода без сертификации предприятию грозит единовременный штраф в размере до одного миллиона евро. При этом известно, что в строительство «Северного потока-2» было инвестировано минимум 10 млрд евро.

«На фоне высоких цен на газ предприятию может быть выгодно запустить газопровод в кратчайшие сроки. В этом случае „Газпром“ по крайней мере сэкономит транзитные взносы за проход газа через Украину», — пишет издание.

В самом же агентстве отказались проводить параллель между двумя указанными газопроводами и «Северным потоком-2».

«Северный поток — 2» © dpa/picture-alliance/ТАСС

Напомним, строительство газопровода было завершено еще 10 сентября. Однако в середине ноября Германия приостановила сертификацию проекта. Процедура будет возобновлена после создания оператором «Северного потока — 2» отдельной организации, которая возьмет на себя управление немецким участком трубопровода.

Ранее стало известно, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий намерен обратиться к Олафу Шольцу, претендующему на пост канцлера Германии, и попросить его не сертифицировать «Северный поток — 2» и остановить процедуры по запуску российского газопровода. Моравецкий считает, что после запуска газопровода президент России Владимир Путин «получит дополнительные деньги за счет платежей за энергоресурсы» и за счет этих средств проведет модернизацию армии.

