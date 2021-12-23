Почти 50% опрошенных россиян будут работать в новогодние праздники

По итогам опроса сервиса «Работа.ру» выяснилось, что примерно 47% россиян собираются работать или подрабатывать в новогодние праздники.

Данный показатель снизился по сравнению с 2020 годом (54%) и 2019-м (58%).

Из тех, кто не планирует отдыхать с 31 декабря по 9 января, 31% респондентов сообщили, что им предстоит работать пятидневную рабочую неделю.

По сменному графику будут работать 24% опрошенных, гибкий рабочий график у 20%, а вахтовым методом собираются трудиться 8%, приводит результаты исследования газета «Известия».

Опрос также показал, что продавцы и кассиры — самые востребованные профессии в новогодние праздники. На это указали 56% респондентов. На втором месте оказались курьеры (49%).

Опрошенные также считают, что в праздничные дни вырастет спрос на такси (38%), а также на услуги поваров и официантов (33%). Кроме того, около 24% участников опроса полагают, что повышенной популярностью будут пользоваться аниматоры.

Напомним, 31 декабря 2021 года было объявлено выходным днем в России, поскольку 2 и 3 января следующего года и так были бы нерабочими днями, так как один из них выпадает на воскресенье. В связи с этим правительство страны решило перенести выходные на 5 ноября и 31 декабря.

В конце прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал сделать 31 декабря в столице нерабочим днем. Президент России Владимир Путин призвал распространить идею на все регионы.