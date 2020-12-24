Собянин рекомендовал сделать 31 декабря выходным в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал сделать 31 декабря в Москве нерабочим днем.

«Мы, конечно, тоже не можем всех обязать 31-го числа не работать, но обяжем свои бюджетные учреждения и организации, те, которые не задействованы в подготовке Нового года и прохождения праздников», — сказал он, отвечая на вопросы в эфире телеканала «Россия 24».

Для сотрудников бюджетных учреждений 31 декабря будет точно выходным.



Собянин подчеркнул, что «всем другим предприятиям, организациям» будет рекомендовано сделать 31 декабря выходным днем.

При этом он отметил, что для значительной части городских служб, жилищно-коммунального хозяйства, для транспортников, работников здравоохранения, энергетиков и экстренных служб выходной не предвидится. «Наоборот, будет усиленное дежурство, усиленная работа», — добавил он.

Накануне президент РФ Владимир Путин призвал все регионы страны сделать в этом году 31 декабря выходным днем. Ранее с таким предложением выступил лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. По словам Путина, работа в этот день «очень своеобразная». При этом президент отметил, что в нынешнем году принять такое решение на федеральном уровне уже не получится.

По словам Путина, работа в этот день «очень своеобразная». При этом президент отметил, что в нынешнем году принять такое решение на федеральном уровне уже не получится.



Как известно, уже несколько регионов страны уже сделали 31 декабря выходным днем. Одними из последних такое решение приняли главы Санкт-Петербурга и Ингушетии.

Как сообщал ridus.ru, ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил сократить количество праздничных дней, а 31 декабря сделать выходным. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддержала инициативу Минтруда, а также предложила сделать этот день выходным на постоянной основе. Она пояснила, что де-факто 31 декабря для всех уже нерабочий день.

В октябре глава правительства Михаил Мишустин утвердил документ о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому 31 декабря в следующем году будет выходным.