Путин: экономика России оказалась более прочной, чем экономики других стран

Российская экономика, столкнувшись с коронавирусными ограничениями, оказалась «более мобилизованной и готовой к шокам, чем многие другие развитые экономики мира». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

«Ожидается, что ВВП вырастет на 4,5% в этом году. Промышленное производство — на 5%, переработка — на 5,2%, инвестиции в основной капитал — на 7,6%. Хорошие показатели в стройке — 90 миллионов квадратных метров. Впервые такой результат достигнут в новейшей истории России. Инфляция ожидается на уровне 8%, что гораздо больше, чем прогнозировали», — сказал Путин.

«При этом рост реальных доходов — 4,1%. Правда, не у всех категорий граждан. Это в среднем. Но мы вынуждены оперировать средними цифрами, чтобы иметь ориентиры. Уровень безработицы — 4,3%, что ниже допандемийного уровня», — добавил глава государства.

Путин отметил, что «борьба с коронавирусной инфекцией продолжается», поскольку появился новый штамм «омикрон».

«Наши ученые уже находятся в ЮАР, изучают этот штамм», — подчеркнул президент.



Владимир Путин проводит сегодня ежегодную пресс-конференцию в очном формате. Мероприятие проходит в московском Манеже. Встречу транслируют государственные телеканалы и радиостанции. В пресс-конференции принимают участие 507 журналистов, в том числе представители СМИ-иноагентов.