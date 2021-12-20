ВОЗ: омикрон-штамм заражает привитых и переболевших

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус раскрыл особенности нового штамма коронавируса «омикрон».

По его словам, омикрон-штамм способен заражать переболевших COVID-19 и привитых от него.

Гендиректор организации заявил, что получены значительные подтверждения того, что «омикрон» распространяется быстрее других вариантов, а также может инфицировать как уже перенесших коронавирус, так и вакцинированных.

Гебрейесус также отметил, что в 2021 году число летальных исходов, вызванных COVID-19, превышает 3,3 миллиона человек, что превышает количество смертей в прошлом году от ВИЧ, малярии и туберкулеза вместе взятых.



Ранее британские ученые пришли к выводу, что одним из симптомов заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» может быть отсутствие аппетита.

