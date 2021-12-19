В Минске подготовили пять томов дела о жестоком отношении Польши к беженцам

Белоруссия собрала пять томов уголовного дела о жестоком обращении польских силовиков с мигрантами на границе.

Эти тома Минск собирается передать международным и европейским структурам, в том числе Европарламенту.

Как заявил официальный представитель генеральной прокуратуры Белоруссии Дмитрий Брылев в эфире телеканала ОНТ, в Совет министров, а также в Палату представителей Белоруссии уже направлены копии материалов уголовного дела в пяти томах на русском и английском языках с просьбой передать их для правовой оценки международным и европейским структурам, включая Европарламент.

Брылев отметил, что польские силовики организовывали на границе военизированные вооруженные патрули, оцепление, угрожающие полеты авиатехники, танки и другое тяжелое вооружение. В отношении беззащитных людей применялись демонстративные выстрелы в воздух, взрывы, ослепляющее освещение и специальные средства, уточнил он.

Ранее по фактам применения польскими силовиками спецсредств Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по статье «Преступление против безопасности человечества. Массовые акты жестокости, совершаемые в связи с расовой и этнической принадлежностью».

Как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, пытаясь отогнать мигрантов от границы, польские силовики лили воду с ядохимикатами из водометов на 100 метров на территорию Белоруссии. По его словам, они также включали прожектора, сирены, мигалки и летали на вертолетах, когда люди спали под открытым небом.

