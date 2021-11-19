Лукашенко обвинил польских силовиков в нарушении белорусской границы

Во время стычек с мигрантами в районе пункта пропуска «Брузги» польская сторона нарушила белорусскую государственную границу, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, даже оружие нельзя поворачивать в сторону сопредельного государства, а польские силовики лили воду с ядохимикатами из водометов на 100 метров на территорию Белоруссии.

«Вы нарушили государственную границу, как минимум. Вы бросали светошумовые гранаты на нашу территорию», — сказал Лукашенко в интервью Би-би-си.

Он также отметил, что в отношении мигрантов польские силовики «как фашисты поступили». Они включали прожектора, сирены, мигалки и летали на вертолетах, когда люди спали под открытым небом, возмутился белорусский лидер.

«Распылили этот слезоточивый газ, воду, ядохимикаты, и вертолеты летали на низкой высоте. Для чего? Для того, чтобы вихрем от винта вертолета распылить подальше, чтобы до детей достало», — цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Глава государства обратил внимание, что подавляющее большинство из 2,1 тысяч человек мирным образом просили поляков пропустить их в Германию, и польский офицер отправил мигрантов в пункт пропуска подать заявление. А после того как они встали на колени, извинились за причиненные неудобства и попросили их пропустить, поляки включили водометы и начали их поливать в нарушение всех норм и правил, рассказал Лукашенко.

«Что мы обнаружили сегодня? Вы туда ядохимикаты подмешали, пестициды и гербициды. Это то, чем тараканов травят и сорную растительность уничтожают», — заключил президент Белоруссии.

Ранее в беседе с временно исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель белорусский лидер заявил, что Минск имеет возможности прекратить миграционный кризис и готов это сделать, если Евросоюз выполнит два условия: снимет санкции с Белоруссии и признает Лукашенко главой государства.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе обострился 16 ноября. Беженцы попытались прорваться на территорию ЕС, некоторым это удалось. После этого Лукашенко распорядился разместить нелегалов в логистическом центре, расположенном возле пункта пропуска «Брузги» в Гродненской области.

