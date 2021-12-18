Замглавы МИД РФ определил два возможных пути для Запада

На Западе должны выбрать одно из двух — либо отнестись серьезно к предложениям Росси по гарантиям безопасности в Европе, либо иметь дело с военно-технической альтернативой, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Ранее Россия опубликовала проекты договоров с США и НАТО. В них, в частности, включены положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток.

«Они должны понимать, что у них есть два пути: первое, это по-серьезному отнестись к тому, что мы положили на стол, либо, вот, иметь дело с военно-технической альтернативой», — приводит «РИА Новости» слова Грушко, сказанные в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Он также отметил, что у России достаточно технических возможностей, чтобы обеспечить собственную военную безопасность.

По словам Грушко, сейчас в НАТО как раз занимаются тем, что пытаются нейтрализовать преимущества, которыми обладает Россия.

Ранее в иностранных СМИ появилась информация, что американский генерал Тод Уолтерс, командующий силами НАТО в Европе, предложил расширить контингент альянса в Болгарии и Румынии. Речь идет о формировании в этих странах двух воинских контингентов численностью до 1500 человек. Они будут созданы по образцу уже действующих контингентов в Польше и странах Прибалтики.

Кроме того, недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, несмотря на протесты России, Североатлантический альянс продолжает расширяться и уже принял в свой состав Черногорию и Северную Македонию.