СМИ: НАТО намеревается расширить свой контингент в Болгарии и Румынии

Американский генерал Тод Уолтерс, командующий силами НАТО в Европе, предложил расширить контингент альянса в Болгарии и Румынии.

Как сообщает Spiegel со ссылкой на собственную информацию, Уолтерс выступил с этим предложением на недавней секретной встрече с главами военных ведомств государств-партнеров, проходившей по видеосвязи.

По данным журнала, речь идет о формировании в Болгарии и Румынии двух воинских контингентов численностью до 1500 человек. Они будут созданы по образцу уже действующих контингентов в Польше и странах Прибалтики.

Издание отмечает, что намерение о расширении присутствия НАТО возникло в связи с ростом численности войск РФ на границе с Украиной.

В недавнем телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном президент РФ Владимир Путин дал принципиальную оценку ситуации вокруг Украины и привел конкретные примеры деструктивной линии Киева на срыв Минских соглашений. Кроме того, российский лидер заявил о необходимости начать переговоры о нерасширении НАТО. По его словам, нужно незамедлительно выработать международно-правовые договоренности, исключающие любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих России вооружений.

Позднее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что. несмотря на протесты России, Североатлантический альянс продолжает расширяться и уже принял в свой состав Черногорию и Северную Македонию.

