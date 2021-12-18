Нидерланды вводят локдаун из-за штамма «омикрон»

Из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон» власти Нидерландов решили ввести локдаун в стране с 19 декабря до 14 января.

По словам исполняющего обязанности премьер-министра страны Марка Рютте, это оказалось неизбежно, поскольку омикрон-штамм распространяется быстрее, чем можно было ожидать.

На период локдауна в Нидерландах будут закрыты все кинотеатры, театры, музеи, тренажерные залы, бары, рестораны и магазины, кроме тех, что продают товары первой необходимости.

Также закроются парикмахерские и салоны красоты. Рождественские ярмарки отменят. По-прежнему будут работать только продуктовые магазины, аптеки, библиотеки, автозаправочные станции и автошколы, сообщает «РИА Новости».

Ранее в Нидерландах было решено закрыть на рождественские каникулы школы на неделю раньше — с 20 декабря.

Как сообщал «Ридус», из-за роста заболеваемости новым штаммом мэр Лондона Садик Хан объявил в городе чрезвычайное положение.