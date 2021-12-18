В Лондоне объявлено чрезвычайное положение из-за омикрон-штамма

В связи с ростом числа случаев заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» мэр Лондона Садик Хан объявил чрезвычайное положение.

Он отметил, что принял это решение после консультаций со специалистами.

В сообщении, опубликованном в Twitter, мэр подчеркнул, что эта мера позволит избежать перебоев в работе жизненно важных служб, а также — в вакцинации «бустерными» дозами.

По словам градоначальника, в последние дни в британской столице «наблюдается рост числа случаев госпитализации инфицированных коронавирусом». За неделю эти показатели выросли в Лондоне на 28% по сравнению с предыдущей неделей, добавил он.

Как сообщило Агентство безопасности здравоохранения Великобритании, число летальных исходов, вызванных «омикроном» достигло в стране семи. Отмечается, что все они приходятся на Англию.

Кроме того, за минувшие сутки в стране выявлено свыше 10 тысяч случаев инфицирования омикрон-штаммом, а общее число заражений «омикроном» уже достигло 24 968, передает Sky News. Еще пять дней назад этот показатель составлял 4713. Тогда же премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о первом случае летального исхода в стране в результате заражения новым штаммом.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире с начала пандемии коронавирусом заразились 270 миллионов человек, а число смертей превысило 5,31 миллиона.

