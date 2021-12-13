Путин указал Джонсону на применение Киевом в Донбассе запрещенного оружия

В телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном президент РФ Владимир Путин дал принципиальную оценку ситуации вокруг Украины.

В частности, российский лидер привел конкретные примеры деструктивной линии Киева на срыв Минских соглашений.

Он указал на то, что украинские власти целенаправленно обостряют обстановку на линии соприкосновения, используя в зоне конфликта запрещенные минским «Комплексом мер» тяжелые вооружения и ударные беспилотники.

Путин также обратил внимание на проводимую Украиной политику дискриминации русскоязычного населения.

«Все это происходит на фоне активного военного „освоения“ территории Украины странами НАТО, что создает прямую угрозу безопасности России», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В связи с этим президент РФ заявил о необходимости начать переговоры о нерасширении НАТО. По его словам, нужно незамедлительно выработать международно-правовые договоренности, исключающие любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих России вооружений.

Ранее украинский политолог Владимир Грановский предположил, что неуверенность президента Украины Владимира Зеленского в себе является главной причиной того, что до сих пор не состоялась его личная встреча с российским лидером Владимиром Путиным.



В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Путину сложно говорить с Зеленским из-за его принципиальной позиции по Донбассу. Дело в том, что президент Украины продолжает называть Россию участником военного конфликта.

