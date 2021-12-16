Составлен рейтинг качества жизни в регионах России

Москва, Тюменская область и ХМАО — Югра возглавили рейтинг качества жизни в России.

По словам главы Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланы Чупшевой, этот рейтинг составлялся впервые.

На заседании наблюдательного совета агентства под председательством президента РФ Владимира Путина она сообщила, что в топ-10 вошли Москва, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Санкт-Петербург, Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Белгородская область, Чувашская Республика, Севастополь и Тульская область.

Чупшева отметила, что цель рейтинга — создание стимулов для региональных органов власти к формированию качественной среды для жизни людей.

Она указала на то, что благодаря рейтингу можно получить объективное представление о том, как в каждом из регионов удовлетворяются потребности человека.

Глава АСИ добавила, что уровень «богатства» региона не всегда означает его автоматическое попадание в лидеры рейтинга, поскольку зачастую срабатывают именно грамотные управленческие решения, а не объем бюджетных средств.

Как отмечает ТАСС, во второй десятке рейтинга оказались Калининградская, Свердловская, Нижегородская области, Чеченская Республика, Пензенская, Вологодская области, Камчатский край, Удмуртская Республика, Адыгея и Воронежская область.

Рейтинг составляется на основе оценок 10 направлений: медицина, образование, жилье и инфраструктура, потребление и досуг, чистота и экология, инклюзивность и равенство, безопасность, государственные услуги и сервисы, социальная защита, возможности для работы и своего дела.

Ранее президент России Владимир Путин поручил разработать методику ежегодного рейтинга качества жизни в регионах страны. По мнению главы государства, рейтинг должен основываться на мнении местных жителей.