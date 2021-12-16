Володин пообещал продолжить диалог с россиянами по QR-кодам

Госдума РФ продолжит диалог с россиянами по законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах, который был принят 16 декабря в первом чтении. Кроме того, документ повторно отправят для рассмотрения в регионы. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Ряд предложений, улучшающих нормы законопроекта, мы уже зафиксировали в постановлении Думы, что происходит довольно редко. Это сделано, чтобы ко второму чтению по возникшим вопросам были найдены решения», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Политик напомнил, что ранее законопроект о QR-кодах месяц обсуждался в регионах, Совете Федерации и правительстве.

«Нам важно сделать все для спасения людей, их защиты от распространения коронавирусной инфекции. При обязательном соблюдении прав наших граждан. В этой связи еще раз сошлюсь на слова президента Владимира Путина. Он сказал, что мы должны действовать очень аккуратно, взвешенно, не создавать дополнительных проблем для людей», — указал председатель Госдумы.

Вячеслав Володин поблагодарил россиян за обратную связь. Он сообщил, что ждет от людей новых предложений, которые помогут сделать законопроект максимально взвешенным.

Сообщения можно оставлять прямо в Telegram-канале политика. Ранее Володин подчеркивал, что старается изучить все комментарии.

