Володин изучит все комментарии, оставленные под его постом о QR-кодах

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал ознакомиться со всеми комментариями, оставленными под его постом по поводу внесенных правительством в нижнюю палату парламента законопроектов о QR-кодах. Всего под этой публикацией политика в Telegram люди оставили 612 тысяч сообщений.

Не ожидал, что их будет так много. Очевидно, одному с таким объёмом справиться не получится. Постараюсь организовать эту работу, чтобы ознакомиться со всеми комментариями, прозвучавшими от вас за это время. Для нас важно, чтобы все конструктивные предложения были изучены и учтены, — подчеркнул Володин.

Политик поблагодарил россиян за высказывание личного мнения. Володин отметил, что планирует и дальше получать обратную связь через социальные сети.