Власти Нидерландов намерены приобрести картину Рембрандта за 175 млн евро

Правительство Нидерландов выразило готовность купить полотно голландского художника Рембрандта «Знаменосец» (1636) за 175 млн евро.

По мнению арт-обозревателя газеты «Известия» Сергея Уварова, стоимость картины очень велика, но в случае с произведениями старых мастеров такое бывает, когда речь идет о действительно выдающемся полотне.

В настоящее время картина находится в собственности семьи Ротшильдов, а в числе ее предыдущих владельцев был английский король Георг IV.

«Ориентироваться на аукционные продажи тут сложно — просто потому, что крайне редко на аукционы попадают первоклассные вещи старых мастеров — почти все они давно распределены по музейным коллекциям», — цитирует издание кандидата искусствоведения.

По его словам, «Знаменосец» — исключение. Уваров рассказал, что эта картина размером более метра по широкой стороне написано в типичной для этого периода художника золотистой гамме и представляет его самого в образе борца за независимость Голландии.

Искусствовед обратил внимание, что сюжет — еще один фактор, объясняющий исключительную важность произведения для нации.

Газета отмечает, что в случае одобрения сделки парламентом страны, Амстердамский фонд Рейксмузеума внесет 10 млн евро, от Ассоциации Рембрандта поступит 15 млн евро, а остальные 150 млн евро будут выплачены за счет средств налогоплательщиков. После покупки картину собираются показать в 11 провинциях Нидерландов, после чего она займет место в Рейксмузеуме.

Ранее сообщалось, что полотно Ивана Айвазовского «Генуэзские башни в Черном море» было продано на торгах русского искусства аукционного дома Christie’s за 1 млн евро.