Продюсер напал с ножом на стоматолога в Москве

Пациент нанес ножевое ранение врачу московской стоматологической клиники.

Нападавшим оказался 59-летний продюсер Мурад Оганесян.

Как сообщает «РЕН ТВ», он был генеральным директором дистрибьюторской компании «Парадиз», которая входит в группу компаний «Парадиз», занимавшихся производством таких картин, как «Сволочи», «Неадекватные люди» и «Руд и Сэм».

Ему также принадлежали компании «Парадиз Видео», «Парадиз Диджитал» и «Парадиз Медиа», выпускавшие фильмы на разных носителях. Их он продал два года назад.

По данным телеканала, инцидент произошел в частном медучреждении в Ясном проезде. Есть информация, что причиной нападения стало недовольство Оганесяна лечением.

Место происшествия © соцсети

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

По информации Telegram-канала SHOT, женщина-стоматолог в течение трех месяцев несколько раз ставила Оганесяну пломбы на зуб, а на приеме у другого врача — 41-летнего Жамалитдина Адилова — было принято решение удалить этот зуб.

Вскоре после удаления возмущенный пациент пришел в клинику с ножом и нанес врачу ранение в живот. Пострадавший был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что один из пациентов Якутского наркологического диспансера напал с ножом на соседей по палате, в результате чего один человек скончался, а еще пятеро были ранены.

