В результате нападения пациента наркодиспансера в Якутии погиб человек

Один из пациентов Якутского наркологического диспансера напал с ножом на соседей по палате, в результате чего один человек скончался, а еще пятеро были ранены.

Как сообщила пресс-служба главы Якутии и правительства республики, пострадавшие переведены в республиканскую больницу № 2.

В региональном минздраве уточнили, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, а состояние еще двоих оценивается как средней степени тяжести.

Нападавший задержан, сообщил источник ТАСС во властных структурах региона.

Мужчина, у которого могут быть психические отклонения, воспользовался тем, что его соседи по палате спали и напал на них с ножом, передает «РЕН ТВ».



По данным Mash, нападение совершил 47-летний Прокопий Трофимов. Его действия объясняют тяжелым психологическим состоянием, связанным с болезнью.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области без видимой причины мужчина нанес удары ножом трем женщинам. Одна из его жертв погибла сразу, другая впоследствии скончалась в реанимации.



После задержания 51-летний Семен Нам объяснил свое поведение галлюцинациями. По словам подозреваемого, в момент нападения на пассажиров ему «привиделись черти». Он набросился на мнимых демонов, но потом бежал от них же.

