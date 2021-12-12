Торнадо почти стер с лица Земли американский город Мейфилд

Сильнейший торнадо почти полностью разрушил город Мейфилд в американском штате Кентукки.

Число жертв стихийного бедствия, по предварительным данным, составило не менее 100 человек.

По информации СМИ, скорость ветра доходила до 300 км/ч, в результате чего дома целиком срывало с места.

Без электричества остались более 200 тысяч человек в штатах Теннесси и Кентукки.

Глава Белого дома Джо Байден назвал обрушившийся на США торнадо самым разрушительным в истории страны.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования американскому лидеру в связи с гибелью жителей США в результате стихийного бедствия.

«Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями торнадо, обрушившегося на Кентукки и ряд других штатов США. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин пожелал выздоровления пострадавшим и выразил надежду на скорейшее преодоление последствий торнадо.

Накануне губернатор штата Кентукки Энди Бешир заявил, что число жертв стихийного бедствия может достигнуть 100 человек. В штате был объявлен режим чрезвычайного положения. Пропавших жителей разыскивала Национальная гвардия.

От торнадо также пострадали соседние штаты Иллинойс, Арканзас и Теннесси.