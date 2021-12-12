Торнадо почти стер с лица Земли американский город Мейфилд
- 12 декабря 2021, 16:17
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Сильнейший торнадо почти полностью разрушил город Мейфилд в американском штате Кентукки.
Число жертв стихийного бедствия, по предварительным данным, составило не менее 100 человек.
По информации СМИ, скорость ветра доходила до 300 км/ч, в результате чего дома целиком срывало с места.
Без электричества остались более 200 тысяч человек в штатах Теннесси и Кентукки.
Глава Белого дома Джо Байден назвал обрушившийся на США торнадо самым разрушительным в истории страны.
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования американскому лидеру в связи с гибелью жителей США в результате стихийного бедствия.
«Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями торнадо, обрушившегося на Кентукки и ряд других штатов США. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин пожелал выздоровления пострадавшим и выразил надежду на скорейшее преодоление последствий торнадо.
Накануне губернатор штата Кентукки Энди Бешир заявил, что число жертв стихийного бедствия может достигнуть 100 человек. В штате был объявлен режим чрезвычайного положения. Пропавших жителей разыскивала Национальная гвардия.
От торнадо также пострадали соседние штаты Иллинойс, Арканзас и Теннесси.
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