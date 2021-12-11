Число жертв торнадо в штате Кентукки может превысить 50 человек

На американский штат Кентукки обрушился необычайно мощный торнадо.

Губернатор Энди Бешир заявил, что никогда еще в своей истории Кентукки не сталкивался с торнадо такой разрушительной силы.

По его словам, число жертв стихийного бедствия может превысить 50 человек.

«Не исключаю, что в итоге мы насчитаем от 70 до 100 погибших», — сказал он в эфире телеканала WLKY.

В штате объявлен режим чрезвычайного положения. Пропавших жителей разыскивает Национальная гвардия.

По информации CNBS, от торнадо также пострадали соседние штаты Иллинойс и Арканзас. Там погибли как минимум три человека.

Как сообщает Fox News, в результате обрушения склада в городе Эдвардсвилл, штат Иллинойс, погибли по меньшей мере двое работников онлайн-ритейлера Amazon. По некоторым данным, под завалами могут находиться от 50 до 100 человек. Отмечается, что обрушилась стена длиной с футбольное поле, а также рухнула крыша склада.

Телеканал KAIT передал, что в результате обрушения торнадо на дом престарелых в штате Арканзас погиб один человек и пять пострадали. По сообщению телеканала WMC, три человека погибли в результате двух торнадо в штате Теннесси.