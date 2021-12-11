Володин: введение QR-кодов зависит от ответов на вопросы, волнующие россиян

Законопроекты о QR-кодах должны приниматься только после того, как «будут получены ответы на вопросы, которые волнуют российское общество». С такой позицией выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Считаю правильным обсуждать эти законопроекты и вырабатывать решения исходя из позиции, которую озвучил президент Владимир Путин. Он ясно сказал, что мы обязаны не допускать каких-либо опрометчивых решений. Кроме того, глава государства всегда подчеркивал, что необходимо не навязывать, а убеждать. Доказывать, что вакцинация лучше, чем болезнь, — отметил политик.

В понедельник, 13 декабря, состоятся заседания фракций Госдумы по поводу законопроектов о QR-кодах. В них будут участвовать представители правительства, добавил Володин.

Ранее председатель Госдумы обсудил введение в стране QR-кодов с жителями Саратова.

Президент России Владимир Путин отметил, что законопроекты о QR-кодах что носят «рамочный характер», поэтому они будут «прорабатываться дополнительно».

«Регионам мы передали значительной объём полномочий для принятия окончательных решений. Исхожу из того, что вместе с вами, вместе с профессиональным сообществом найдём решение, гарантирующее права всех граждан. Постараемся не допустить опрометчивых решений», — подчеркнул Путин.

QR-код можно получить на портале «Госуслуги» при наличии свидетельства о перенесенном коронавирусе (COVID-19) или после прохождения процедуры вакцинации.